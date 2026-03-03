Die Nintendo Direct Indie World-Präsentation

Wir haben euch eine kurze Trailer-Übersicht zu den Indie-Games die an der heutigen Indie-World-Präsentation von Nintendo gezeigt wurden...

Denshattack

"Denshattack!" von Fireshine Games: In diesem extremen Action-Abenteuer-Platformer jenseits physikalischer Grenzen führt die Reise durch ein buntes, dystopisches Japan. Mit einem Zug werden akrobatische Flips, Tricks und Grinds vollführt, was Punkte einbringt und bizarre Bossgegner auf den Plan ruft. Auf einer tollkühnen Reise, die durch Vulkane, Wiesen und Ozeane führt, müssen die Spieler mit Skills, Geschwindigkeit und Style das Schienennetz zurückerobern. Eine kostenlose Demo wird heute im Laufe des Tages für Nintendo Switch 2 erhältlich sein.

"Denshattack!" erscheint am 17. Juni für Nintendo Switch 2.

My Little Puppy

"My Little Puppy" von Dreamotion Inc.: Ein Welsh Corgi namens Bong-gu findet sich eines schönen Tages im Hundehimmel wieder und erhascht im Jenseits die Witterung seines Herrschens. In einem herzerwärmenden Erzähl-Abenteuer schnüffeln, bellen, rennen und springen die Spieler als Bong-gu durch das Jenseits, um ihr liebes Herrchen wiederzufinden. So erleben sie eine Geschichte über Beziehungen, Abschiede und das Wiederfinden.

"My Little Puppy" findet sich digital am 29. Mai auf Nintendo Switch ein und wird im Juni als physische Version erhältlich sein. Die Nintendo Switch-Version enthält die Möglichkeit, Outfits für Bong-gu selbst zusammenzustellen. Ob niedlich oder albern, mit diesen Outfits lässt sich Bong-gus Charme noch deutlicher zur Geltung bringen.

Moonlighter 2

"Moonlighter 2: The Endless Vault" von Digital Sun und 11 bit studios: Es gilt, das Doppelleben eines unerschrockenen Abenteurers und eines gewieften Händlers zu führen. Lebendige Dimensionen angefüllt mit glitzernder Beute und garstigen Gegnern laden ein, erkundet zu werden. Jeder Durchgang wird zu einer Frage der Taktik, denn nur eine gewisse Menge an Beute lässt sich transportieren – wie tief soll man sich also vorwagen? Nach jeder Expedition können die hart verdienten Reichtümer zum Verkauf angeboten werden. Es gilt, die richtigen Preise zu finden, das eigene Geschäft zu vergrössern, Kunden zu gewinnen und sich einen Namen zu machen in der Gemeinschaft der Heimatlosen.

"Moonlighter 2: The Endless Vault" eröffnet dieses Jahr sein Geschäft auf Nintendo Switch 2.

Heave Ho 2

"Heave Ho 2" von Le Cartel Studio und Devolver Digital: In diesem „schleuder-haften“ Multiplayer-Titel können sich bis zu vier Spieler lokal oder online in die Action schwingen, um entweder eine helfende Hand auszustrecken – oder den Halt zu verlieren und alle in die gähnende Tiefe purzeln zu lassen. Mit Freundinnen und Freunden kann das Spiel gemeinsam auf dem Sofa oder per GameShare lokal und online gespielt werden. Die Spieler können neue Spielvarianten ausprobieren, von der Schwerelosigkeit im All bis hin zum Kochchaos in der Küche und noch vielem mehr, alles verteilt auf acht unterschiedlichen Welten.

"Heave Ho 2" erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Woodo

"Woodo" von Tiny Monks Tales und Daedalic Entertainment: In diesem entspannenden Puzzlespiel werden wie in einem Malbuch in 3D Stück für Stück Szenen aus Holzfiguren zusammengestellt. Mit jedem Objekt, das seinen korrekten Platz findet, füllt sich die Szene langsam mit Farbe und Leben. So werden nach und nach bezaubernde Animationen und kleine Überraschungen enthüllt, die sich in liebevoll handgearbeiteten Dioramen zusammenfügen. Die Spieler können sich in ihrem eigenen Tempo entspannen, während ihnen die Stimme der Erzählerin Gesellschaft leistet. Die Nintendo Switch 2-Version unterstützt auch den Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller und bietet verbesserte Grafik.

"Woodo" fügt sich diesen Sommer auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch ein.

Minishoot' Adventures

"Minishoot’ Adventures" von SoulGame Studio: In dieser modernen Fassung eines klassischen 8-Bit-Abenteuers fliegen die Spieler durch eine wilde, handgefertigte Welt voll knackiger Twin-Stick-Shooter-Action. Sie kämpfen sich ihren Weg durch die leuchtende Oberwelt bis in die tiefsten Höhlen, verbessern ihr Schiff und besiegen Dungeon-Bosse in intensiven, schussgewaltigen Schlachten, um ihre Freunde zu retten. Dabei werden opulente Höhlen, antike Tempel und versunkene Städte erkundet, die voller Schätze, Herausforderungen und Geheimnisse stecken.

"Minishoot’ Adventures" düst heute im Laufe des Tages auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

The Midnight Walk

"The Midnight Walk" von MoonHood und Fast Travel Games: Von den Machern von "Lost in Random" und "Fe" stammt das preisgekrönte dunkle Fantasy-Abenteuer, das gänzlich echtem Ton nachempfunden und im Stop-Motion-Stil gehalten ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Verbrannten, der sich mit einem verirrten Laternenwesen namens Töpflein anfreundet und mithilfe seiner Flamme den Pfad durch eine handgefertigte Welt voller Wunder und Horror erleuchtet.

"The Midnight Walk" erscheint am 26. März für Nintendo Switch 2.

Rotwood

"Rotwood" von Klei Entertainment: In diesem stylischen Sidescroller-Koop-Action-Kampfspiel von Klei Entertainment, dem Studio hinter "Don’t Starve", wählen die Spieler ihre Waffe, meistern ein vielfältiges Kampfsystem und verfeinern ihre Ausstattung. Der Kampf gegen widerlich deformierte Bestien führt durch gefährliche Wald-Arenen und kann allein oder mit bis zu drei Freundinnen und Freunden, lokal oder online, geführt werden. Vorankommt am besten, wer in herausfordernden Bosskämpfen, die Gelegenheit zur Übung und Perfektionierung bieten, an seinen Fertigkeiten feilt und so viel Beute macht wie möglich.

"Rotwood" schlägt sich heute im Laufe des Tages als Konsolen-Exklusivtitel auf Nintendo Switch 2 durch.

Mixtape

"Mixtape" von Beethoven und Dinosaur und Annapurna Interactive: Dieses erzählerische Abenteuer der The Artful Escape-Entwickler wurde bei den BAFTA Awards ausgezeichnet und handelt von drei Freundinnen und Freunden. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die grössten Musikhits ihrer Teenagerzeit zu erforschen, von denen sie bei ihrem ersten Kuss bis hin zum letzten Tanz begleitet wurden. Mixtape ist inspiriert von klassischen Filmen über das Erwachsenwerden und bietet neben dem vielseitigen Spielablauf einen abwechslungsreichen Soundtrack mit populärer Musik von Künstlern wie DEVO, The Smashing Pumpkins und anderen.

"Mixtape" erscheint am 7. Mai auf Nintendo Switch 2.

Blighted

"Blighted" von Drinkbox Studios: Hier kämpfen sich Unerschrockene durch einen gefährlichen, psychedelischen Western-Albtraum – mit dem Ziel, die Erinnerungen des eigenen Volkes wiederzuerlangen. Dieses zur Erkundung anregende Action-Rollenspiel stammt von den Schöpferinnen und Schöpfern von "Guacamelee!" und "Nobody Saves the World". Der bösartige Sorcisto hat ein ganzes Dorf verschlungen und die Welt mit einer tödlichen Verderbnis infiziert. Als einzig Überlebende dieser Raseri gilt es, sich durch eine surreale, feindliche Welt zu kämpfen, mächtige Bossgegner zu bezwingen und die Erinnerungen des eigenen Volkes zu retten, bevor die Verderbnis allem ein Ende macht. Die Geheimnisse dieser verdrehten Welt können allein oder mit einem Freund oder einer Freundin, lokal oder online, enthüllt werden.

"Blighted" erscheint diesen Herbst für Nintendo Switch 2.

Deadzone: Rogue

"Deadzone: Rogue" von Prophecy Games: Dieser rasante Roguelike-Shooter, bei dem jeder Durchlauf zu einem erbitterten Kampf ums Überleben wird und der allein oder online*2 mit Freundinnen und Freunden ausgefochten werden kann, findet auf einer verlassenen Raumstation statt. Die Spieler kämpfen sich durch wechselnde, prozedural generierte Gänge, überrannt von biomechanischen Kreaturen. Ergatterte experimentelle Waffen lassen sich kombinieren, sodass die Spieler stärker werden und sich mit jeder Feindbegegnung weiterentwickeln. Mächtige Ausrüstung und Elemente kommen in hochintensiven Kämpfen zum Einsatz, die immer tiefer ins Zentrum der Station führen. Der Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller ermöglicht flüssige Sammel- und Schussaktionen. Hier heisst das Motto: Kämpfen, wiederbeleben, anpassen – und den eigenen Weg durch das Nichts finden. Wer kann lang genug überleben und die Todeszone bezwingen?

"Deadzone: Rogue" erhebt sich am 17. März auf Nintendo Switch 2 aus der Versenkung.

Blue Prince

**"Blue Prince" von Dogubomb und Raw Fury:* Mt. Holly, ein eigenartiges Anwesen, dessen Zimmer nie dieselben sind, heisst all jene willkommen, die Mysterien nicht schrecken können. Dieses genreübergreifende Spiel, das bei den DICE Awards ausgezeichnet wurde, steckt voller Mystery, Strategie und Rätsel, die sich mit jedem erkundeten Raum weiter miteinander verweben. Das ultimative Ziel dieser Erkundungsreise durch die Räume des Anwesens, die mit Rätseln und Herausforderungen aufwarten, ist das mysteriöse Zimmer 46. Doch die Besucher seien gewarnt! Das Anwesen setzt sich jeden Tag zurück und jede Tür stellt sie wieder vor die Wahl. Mt. Holly lässt sich dank Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller spielend leicht erkunden. Die Wahrheit kommt mit jedem neuen Tag, jedem neuen Schritt und jedem neuen Zimmer ans Licht.

In "Blue Prince", das heute im Laufe des Tages für Nintendo Switch 2 erscheint, kann wahrlich jeder Schritt eine Offenbarung sein.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spielen zeigte die Präsentation eine Montage weiterer Titel, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen werden:

Outbound von Square Glade Games und Silver Lining Interactive: In diesem entspannenden, losgelösten Erkundungsspiel wird ein leerer Campingwagen zu einem heimeligen Wunschzuhause. Es kann allein oder online im Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler gespielt werden. Die stellen Arbeitsstationen her, nutzen erneuerbare Energien, verbessern und gestalten ihr Fahrzeug um, pflanzen Getreide und erkunden eine farbenfrohe Welt.

"Outbound" tuckert ab 23. April auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Eine kostenlose Demo wird heute im Laufe des Tages verfügbar sein.

Unrailed 2: Back on Track von Indoor Astronaut: Das chaotische Koop-Schienenbauspiel kehrt zurück, grösser und wilder als je zuvor. Im Online-Multiplayer-Modus können die Spieler gemeinsam Ressourcen sammeln, Schienen herstellen und dafür sorgen, dass der munter vor sich hin fahrende Zug nie zum Halten kommt oder gar entgleist.

"Unrailed 2: Back on Track" fährt diesen Mai auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch ein. Die kostenlose Demo für Nintendo Switch kann heute schon gespielt werden.

"TOEM 2" von Something We Made: Die Spieler begeben sich auf ein neues Foto-Abenteuerspiel, entfacht von der wieder erwachten Leidenschaft fürs Entdecken und Fotografieren magischer Ereignisse, der so genannten "TOEM". Die Fotografinnen und Fotografen springen und klettern zu unbekannten Regionen, helfen neuen Charakteren und schliessen Freundschaften fürs Leben.

"TOEM 2" erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch.

"Ratatan" von Ratata Arts Co. Ltd und Game Source Entertainment: In diesem rhythmischen Roguelike-Actionspiel, das musikalisches Taktgefühl und Sidscrolling-Kampfkönnen vereint, leiten die Spieler über 100 einzigartige Charaktere an. Ob im Einzelspieler- oder Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler, lokal oder online.

Wenn "Ratatan" am 16. Juli für Nintendo Switch 2 erscheint, dürfen die Spieler nach Herzenslust auf der Rhythmuswelle reiten.

"inKONBINI: One Store". Many Stories von Nagai Industries und Beep Japan: Im dämmrigen Licht eines nachts geöffneten Konbinis (Kleinstadt-Supermarkt) in einer Stadt, die dem Japan der 90er Jahre nachempfunden ist, offenbart sich die stille Schönheit des Alltags. Die Spieler füllen die Regale, erkunden die bunte Nachbarschaft und lernen bezaubernde Kundinnen und Kunden kennen, deren ganz persönliche Geschichten selbst mitgestaltet werden können.

Das Spiel erscheint am 30. April für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

"Grave Seasons" von Perfect Garbage und Blumhouse Games: In einer idyllischen Stadt mit einer allerdings äusserst beunruhigenden Atmosphäre bauen die Spieler ihr neues Farmerleben auf und machen es sich gemütlich. Als die Neuankömmlinge jedoch entdecken, dass sich ein übernatürlicher Serienmörder in der Stadt befindet, gerät das friedliche Leben in Gefahr.

"Grave Seasons" erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch.