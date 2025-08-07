Nintendo Indie World Showcase 7.8.2025: Das wurde gezeigt

Der aktuelle Nintendo Indie World Showcase ist soeben zu Ende und das wurde in diesem Rahmen gezeigt:

Mina the Hollower

Erscheint am 31. Oktober für Switch und Switch 2, Demo ist schon heute verfügbar.

"Mina the Hollower" ist ein 8-Bit-Action-Adventure im Stil von Game Boy Color Titeln. Du schlüpfst darin in die Rolle von Mina, einer Erfinderin, die sich verbuddeln kann, um hinter den Gegnern zu erscheinen und diese mit ihrer Peitsche zu überraschen. Sie ist Mitglied der Hollower-Gilde, die sich dem Studium der Erde und ihren Ressourcen widmet.

Well Dweller

Kommt 2026 für Switch.

"Well Dweller" entführt uns in eine düstere Märchenwelt und präsentiert sich als Metroidvania der besonderen Art. Wir schlüpfen in die Rolle von Glimmer, einem winzigen Vogel, der nur mit einem Streichholz bewaffnet ist.

Neverway

irgendwann im nächsten Jahr für Switch erhältlich.

"Neverway" ist ein Mix aus Horror, Lebenssimulation und Action-Rollenspiel. Nachdem Fiona ihren Job gekündigt hat, fängt sie darin als Farmerin von vorne an – und wird zum unsterblichen Herold eines toten Gottes. Meistere die Herausforderungen des Alltags und mach dich auf die Suche nach Neverway, einer albtraumhaften Realität, die allmählich in deine Welt eindringt.

Herdling

Wird am 21. August für Switch veröffentlicht.

"Herdling" ist ein neues Abenteuer von Okomotive, den Entwicklern der atmosphärischen und gefeierten "FAR"-Spiele, und Panic, dem Publisher von "Firewatch". Begib dich mit einer Herde liebenswerter Tiere auf eine Bergexpedition, bei der du einen Höhenpfad hinaufsteigst, auf unheimliche Gefahren und überraschende Hindernisse stösst und dir deinen Weg zum Geheimnis auf dem Gipfel bahnst.

Is This Seat Taken?

Ist ab heute für Switch verfügbar.

"Is This Seat Taken?" ist ein witziges Logikpuzzle, bei dem du für jeden das perfekte Plätzchen finden musst. Natürlich ist alles nicht so einfach, weil alle ihre Vorlieben haben. Erfülle sämtliche Wünsche, um neue Level dieser entspannenden, aber unterhaltsamen Erfahrung freizuschalten.

Little Kitty, Big City

Bekommt irgendwann in diesem Jahr das kostenlose Picture-Perfect-Update spendiert.

Content Warning

Erscheint im Laufe des nächsten Jahres für Switch und Switch 2.

Bei "Content Warning" handelt es sich um ein Koop-Horrorspiel, in dem du mit deinen Freunden gruselige Sachen filmst und versuchst, damit berühmt zu werden. Such dir ein Team, erstell dein ganz eigenes Gesicht mit der ASCII-Gesichtsanpassung, kauf dir Ausrüstung und begib dich per Taucherglocke runter in die alte Welt!

BALL x PIT

Ist ab 15. Oktober für Switch erhältlich. Bezüglich der Switch 2 wird nur "Herbst" angegeben.

Bei "BALL x PIT" handelt es sich um ein rasantes Fantasy-Rogue-lite-Spiel, in dem Helden Bälle finden müssen, um tiefer in eine scheinbar bodenlose Grube voller Monster einzutauchen. Entwickle auf der Suche nach Schätzen geheimnisvolle Munition und Ressourcen und rekrutiere zusätzliche Helden, die dir bei deiner gefährlichen Suche helfen.

Ultimate Sheep Raccoon

Ist irgendwann im Winter für Switch und Switch 2 verfügbar.

"Ultimate Sheep Raccoon" ist ein Fahrrad-Rennspiel, bei dem wir zusammen mit unseren Freunden eine Strecke aus Rampen, Hindernissen und Fallen bauten. Wir weichen Gefahren aus, zeigen verrückte Tricks und nutzt Power-ups, um der Konkurrenz voraus zu sein.

Glaciered

Erscheint gegen Jahresende im Konsolenbereich zeitexklusiv für Switch 2.

"Glaciered" spielt auf der Erde in 65 Millionen Jahren, wo der sogenannte "Ewige Winter" die Oberfläche des Planeten in eine gigantische Eisschicht verwandelt hat und das Leben unter den eisbedeckten Meeren weiterbesteht.

Winter Burrow

Im Winter für Switch.

"Winter Burrow" ist ein gemütliches Wald-Überlebensspiel über eine Maus, die nach Hause zurückkehrt, um ihre Kindheitsbau wiederherzustellen. Erkunde, sammle Ressourcen, stelle Werkzeuge her, stricke warme Pullover, backe Kuchen und triff die Einheimischen.

Undusted: Letters from the Past

Kommt im Oktober für Switch.

In "Undusted: Letters from the Past" ist es eure Aufgabe, schmutzige, lange vernachlässigte Gegenstände zu reinigen. Ihr schlüpft in die Rolle von Adora, die nach dem Tod ihrer Mutter in ihr altes Elternhaus zurückkehrt, um die zurückgelassenen Dinge, die eingestaubt und kaputt sind, zu restaurieren.

Tiny Bookshop

Wird bereits heute für Switch verfügbar sein.

Lass deinen Alltag hinter dir und eröffne eine kleine Buchhandlung am Meer in diesem Story- und Management-Spiel voller Atmosphäre. Belade deinen mobilen Anhänger mit verschiedenen Buch-Genres, lass dich an malerischen Orten nieder und lerne die Bewohner*innen der kleinen Küstenstadt kennen.

Caves of Qud

Erscheint im Laufe des Winters für Switch.

Bei "Caves of Qud" handelt es sich um ein epischer Science-Fantasy-Roguelike mit Retrofuturismus, tiefgründiger Simulation und vielen empfindungsfähigen Pflanzen. Komm in eine exotische Welt und arbeite dich durch die Schichten jahrtausendealter Zivilisationen.

Strange Antiquities

Ist ab 17. September für Switch erhältlich.

"Strange Antiquities" ist ein neues düsteres und uriges Abenteuer in der Welt von Undermere, das einige Jahre nach den Ereignissen von "Strange Horticulture" spielt. In Undermere begegnen dir alte Wälder, von Kerzenschein erhellte Bibliotheken und makabre Folklore – hier geschehen seltsame Dinge genauso häufig, wie es regnet.

OPUS: Prism Peak

Kommt im Herbst für Switch und Switch 2.

Bei "OPUS: Prism Peak" handelt es sich um ein Abenteuerspiel, in dem sich ein Fotograf in einem ätherischen Reich verirrt. Mit seiner alten Kamera erkundet er diese traumhafte Welt, enthüllt ihre Geheimnisse und sucht den Weg zurück in die Realität.

Go-Go Town!

Ist im Frühjahr 2026 für Switch verfügbar.

Als Bürgermeister musst du in "Go-Go Town!" der abgewirtschafteten Stadt wieder Leben einhauchen. Baue Geschäfte, stelle Personal ein, automatisiere Lieferungen mit Kurieren und ziehe Touristen an, während du die Infrastruktur managst und Katastrophen abwendest! Das wird sicher nicht leicht...

UFO 50

Bereits im Laufe des heutigen Tages für Switch erhältlich.

Bei "UFO 50" handelt es sich um eine Sammlung von 50 Einzel- und Mehrspieler-Titeln, die eine Vielzahl von Genres abdecken, von Jump'n'Runs und Shoot'em Ups bis hin zu Puzzlespielen, Roguelites und RPGs. Vertraute 8-Bit-Ästhetik trifft dabei neuen Ideen und modernes Spieldesign.