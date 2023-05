Klassiker-Zuwachs für Nintendo Switch Online

Nintendo kündigt Zuwachs für die Klassiker-Bibliothek von Nintendo Switch Online an. Diesmal dürften Fans eines gewissen Klempners voll auf ihre Kosten kommen.

So ergänzt Nintendo die GBA-Titel "Super Mario Advance", "Super Mario World: Super Mario Advance 2" und "Yoshi's Island: Super Mario Advance 3". Sie sind ab 26. Mai verfügbar. Ein kurzer Trailer mit Spielsequenzen hilft unserer Erinnerung diesbezüglich nochmal auf die Sprünge.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.