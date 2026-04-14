Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden komplett geleakt

Wenige Tage vor dem eigentlichen Release ist "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" geleakt. Dies wurde inzwischen von mehreren Quellen bestätigt.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Demnach ist schon die komplette ROM-Datei von "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" mi Umlauf. Ursache dafür dürfte der zu frühe Verkauf des Spiels bei einem Händler sein. Eine grossartige Spoilergefahr besteht aber nicht, da die Lebenssimulation ohnehin nur über wenig Storyelemente verfügt.

Schon Anfang des Monats war ein Mii-Limit für "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" bekannt geworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" erscheint übermorgen exklusiv für Switch.