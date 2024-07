Nintendo kündigt Joy-Con Ladestation an

Mit der Ankündigung einer 29.99 US-Dollar teuren Joy-Con-Ladestation für zwei Controller hat Nintendo für reichlich Verwunderung gesorgt. Wieso die Ankündigung siebeneinhalb Jahre nach Launch der Nintendo Switch ist die Frage, die sich stellt. Eine Antwort darauf lässt sich in Bezug auf die gerüchteweise bald angekündigte Nachfolgerkonsole finden und sogar als Bestätigung eines in Vergangenheit in Gerüchten aufgekommenen Features sehen.

So berichteten wir zuvor an dieser Stelle über Gerüchte die besagen, dass bei der vermeintlichen "Switch 2" die Joy-Cons magnetisch an die Konsole angedockt werden sollen. Die am 17. Oktober erscheinende USB-Ladestation könnte dazu dienen, Joy-Cons der aktuellen Switch mit dem neuen Gerät zu verbinden. Da es diese zum jetzigen Zeitpunkt nur von lizenzierten Drittanbietern für vier Controller gibt, könnte Nintendo hier eine Notwendigkeit sehen, im Vorfeld eine eigene Station anzubieten.