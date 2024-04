Neue N64-Spiele für Nintendo Switch Online

Einmal mehr hat Nintendo dem hauseigenen Online Modus der Nintendo Switch neue Inhalte spendiert. Dieses Mal reisen die Spieler in die Jahre 1997 und 1998 und dürfen sich über zwei Neuzugänge freuen.

Wer neben dem klassischen Online-Angebot das zusätzliche N64-Paket abonniert hat, darf sich nun über "Iggy's Reckin' Balls" und "Extreme G" freuen. Damit wurde der Katalog auf insgesamt 34 Nintendo-64-Spiele erweitert. In diesen sind unter anderem zeitlose Klassiker wie "007: GoldenEye", "Super Mario 64" oder "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" enthalten.

Folgend die gesamte Liste aller derzeit zur Verfügung stehenden Spiele: