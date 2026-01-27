Nintendo Direct in der nächsten Woche?

Es könnte sein, dass wir uns nächste Woche über eine neue Ausgabe von Nintendo Direct freuen dürfen. Zumindest geht ein Insider davon aus.

So sagt der für gewöhnlich sehr gut informierte Insider Nate The Hate, dass am 5. Februar, also übernächsten Donnerstag, eine weitere Ausgabe von Nintendo Direct auf den üblichen Kanälen zu sehen sein wird. Der Mario-Konzern selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert und kündigt diese Präsentationen normalerweise ja ohnehin erst kurzfristig an.

Offiziell in Aussicht gestellt wurde bisher lediglich eine Direct-Ausgabe zu "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden". Sie wird bereits übermorgen um 15 Uhr ausgestrahlt.

Welche Spiele würdet ihr euch für die nächste Ausgabe von Nintendo Direct wünschen?