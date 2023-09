Nächster Klassiker für Nintendo Switch Online enthüllt

Nintendo hat einen weiteren Klassiker für "Nintendo Switch Online" in Aussicht gestellt. Diesmal kommen hier vor allem Fans von Kirby auf ihre Kosten, aber seht einfach selbst:

Demnach ist "Kirby & The Amazing Mirror" ab 29. September, also nächsten Freitag, für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. Ursprünglich erschien der Titel in PAL-Gefilden am 2. Juli 2004 für den GBA. Der zugehörige Trailer hilft unserem Gedächtnis diesbezüglich auf die Sprünge und zeigt Szenen daraus.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.