Nächster Klassiker für Nintendo Switch Online vorgestellt

Nintendo kündigt an, dass wir uns schon sehr bald über den nächsten Klassiker für Nintendo Switch Online freuen dürfen. Diesmal kommen dabei vor allem Fans des Nintendo 64 auf ihre Kosten.

So wird das Klassiker-Portfolio von Nintendo Switch Online am 30. November mit "Jet Force Gemini" ergänzt. Ein etwa eineinhalb Minuten langer Trailer ruft uns den Titel noch einmal ins Gedächtnis. Ursprünglich wurde er in PAL-Gefilden am 29. Oktober 1999 exklusiv für das Nintendo 64 veröffentlicht und war damals nur eines der vielen heissen Eisen, die Rare im sprichwörtlichen Feuer hatte.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.