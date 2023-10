Nintendo hat weitere Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online angekündigt. Diesmal kommen dabei Fans von Gameboy und NES voll auf ihre Kosten.

Demnach können wir uns über die Retro-Titel "Castlevania Legends" (Gameboy), "Devil World" (NES) und "The Mysterious Murasame Castle" (NES) freuen. Ein Trailer mit Gameplaysequenzen ruft uns die Titel noch einmal ins Gedächtnis.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.