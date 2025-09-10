Nintendo Direct angekündigt

Soeben hat Nintendo eine neue Ausgabe seines Direct-Formats angekündigt. Wir fassen alle bisher verfügbaren Informationen dazu für euch zusammen.

Demnach kann die kommende Direct-Ausgabe am 12. September ab 15 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Zum Inhalt wird bisher nur gesagt, dass es Updates zu und Ankündigungen von Switch- und Switch-2-Titeln geben wird. Der Umfang der Präsentation wird vom Mario-Konzern mit 60 Minuten angegeben, was ordentlich Raum für diesbezügliches Material gibt.

Welche Spiele würdet ihr gerne bei der nächsten Direct-Episode sehen?