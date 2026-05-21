Nintendo Direct: Gerüchte zur nächsten Ausgabe

Aktuell mehren sich die Gerüchte zu einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct. Wir haben diese für euch zusammengestellt und geben eine Wasserstandsmeldung ab.

So sagt der für gewöhnlich gut informierte Jeff Grubb, dass etwa Mitte Juni die nächste Ausgabe von Nintendo Direct auf den üblichen Kanälen zu sehen sein wird. Nintendo selbst hat sich natürlich noch nicht von offizieller Seite aus zu dem Thema geäussert.

Besagter Zeitraum wäre sehr passend für die nächste Direct-Episode. So gab es früher regelmässig im Zeitraum der E3-Messe, also Anfang Juni, eine Ausgabe dieses Formats. In den vergangenen Jahren wurde die Phase aus Summer Game Fest und Xbox Games Showcase ebenfalls häufig damit abgeschlossen.

Bisher hat nur Sony ein State of Play für den 2. Juni angekündigt. Das Wochenende darauf ist dann für Summer Game Fest und den Xbox Games Showcase reserviert. Gut möglich, dass Nintendo für die Woche danach noch eine Direct-Folge nachschiebt, aber in der Regel erfolgen diese Ankündigungen ohnehin sehr kurzfristig.

Welche Titel würdet ihr gerne bei der nächsten Nintendo Direct sehen?