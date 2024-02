Nintendo Direct in dieser Woche?

Eigentlich hatte die Gerüchteküche ja mal davon gesprochen, dass zwischen dem 12. und 15. Februar ein neues Nintendo Direct ausgestrahlt wird. Jetzt scheint es so, als wäre es im Laufe dieser Woche soweit.

Quelle ist der in der Leaker Pyoro, der in der Vergangenheit häufig schon Dinge richtig prognostiziert hatte. Inhaltlich geht es diesmal wohl um Partnertitel, was auch die Verzögerung erklären könnte. Schliesslich hat Microsoft ja mittlerweile in Aussicht gestellt, dass vier Exklusivtitel auch für andere Konsolen veröffentlicht werden.

Was würdet ihr in der nächsten Direct-Präsentation von Nintendo gerne sehen und wann wird die eurer Meinung nach ausgestrahlt?