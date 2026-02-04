Nintendo Direct angekündigt

Und wieder hatte die Gerüchteküche recht: Morgen um 15 Uhr wird es nämlich ein neues Nintendo Direct geben. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret handelt es sich dabei um einen Partner Showcase, der einen Umfang von etwa 30 Minuten haben wird. Es werden Updates zu Titeln für Switch und Switch 2 versprochen. Mit Überraschungen dürfte erfahrungsgemäss auch zu rechnen sein. Wir können die Präsentation, wie immer, auf den üblichen Kanälen verfolgen.

Welche Titel würdet ihr euch für den morgigen Nintendo Direct Partner Showcase wünschen?