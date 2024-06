Nintendo Switch: Neues System-Update

Nintendo hat ein neues System-Update für seine Switch-Konsole veröffentlicht. Hier sind wir mittlerweile bei Version 18.1.0 angekommen.

Praktischerweise verrät uns Nintendo auch gleich noch, was sich mit dem jüngsten System-Update für seine Switch ändert. So erfahren wir etwa, dass die Unterstützung der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) nun Geschichte ist. Dies war ja bereits vorher kommuniziert worden. Es ist von nun an also nicht mehr möglich dort Bilder oder Videos aus Switch-Spielen direkt von der Konsole aus zu posten. Alle weiteren Konsequenzen aus dieser Massnahme können wir in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

Nintendos Switch ging am 3. März 2017 an den Start.