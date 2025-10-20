Nintendo Switch Online bald auch mit DS-Titeln?

Es könnte sein, dass sich Abonnenten von Nintendo Switch Online bald auch in Titeln vom Nintendo DS austoben dürfen. Zumindest wurde jetzt schonmal ein entsprechendes Patent gesichtet.

Offiziell bestätigt oder gar angekündigt ist bisher aber natürlich noch nichts. Besagtes Patent beschreibt demnach diverse technische Verfahren, mit denen das Dual-Screen-System der damaligen Handheld-Konsole auf der Switch und der Switch 2 umgesetzt werden soll.

Das Dokument nennt dabei drei mögliche Darstellungsarten: Eine Anordnung mit zwei Bildschirmen ähnlich dem Original-DS, eine Einzelbildschirm-Option mit beiden Anzeigen in einem Bild-im-Bild-Format und einen Modus, in dem zwischen den beiden Bildschirmen gewechselt werden kann. Technisch wird zudem ein System beschrieben, bei dem ein Hauptgerät und ein sekundäres Gerät zusammenarbeiten, um Eingaben zu verarbeiten und Bilddaten zwischen beiden auszutauschen.