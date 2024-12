Nintendo Switch Online: Bald kommt Tetris

Während sich Abonnenten von Nintendo Switch Online schon lange an der Game-Boy-Fassung von "Tetris" versuchen können, wurde jetzt auch die NES-Variante dafür in Aussicht gestellt. So müssen wir uns nur noch bis nächste Woche gedulden.

Demnach ist die NES-Variante von "Tetris", laut Nintendo, bereits ab 12. Dezember für Nintendo Switch Online verfügbar. Kuscheligen Knobelsitzungen unter dem Weihnachtsbaum steht also nichts im Weg.

Spielprinzip und Ziel von "Tetris" sind schnell erklärt: in einem abgegrenzten Spielfeld müssen wir verschiedene zufällig herabfallende geometrische Figuren zu möglichst lückenlosen Reihen anordnen. Vervollständigte Reihen verschwinden und lassen die oberen Reihen nach unten rücken.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.