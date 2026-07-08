Nintendo Switch Online: Juli-Update verfügbar

Nintendo hat das Juli-Update für Nintendo Switch Online veröffentlicht. Was damit ergänzt wird, hat man gleichzeitig auch verraten.

Demnach fügt das Juli-Update für Nintendo Switch Online gleich vier Klassiker für den altehrwürdigen Game Boy hinzu. So freuen wir uns über "The Sword of Hope", "Fortified Zone" und "Wario Land: Super Mario Land 3" für den "klassischen" Game Boy sowie über "Dr. Mario & Puzzle League" für den Game Boy Advance.

Einen Trailer zum Juli-Update für Nintendo Switch Online bekommen wir ebenfalls gezeigt. Dieser macht uns die vier Neuzugänge über zwei Minuten lang mit Gameplay schmackhaft.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.