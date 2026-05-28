Nintendo Switch Online: Nächster Klassiker am Horizont

Nintendo hat den nächsten Spieleklassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Diesmal kommen dabei vor allem Fans von Donkey Kong auf ihre Kosten.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online schon am 4. Juni, also kommenden Donnerstag, über "Donkey Kong 64" freuen. In PAL-Gefilden wurde das Jump & Run am 6. Dezember 1999 für das Nintendo 64 veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um einen der ganz wenigen Titel für Nintendos letzte Modulkonsole, der seinerzeit das Expansion Pak zwingend benötigte. Kritiker lobten ihn damals vor allem für seinen enormen Umfang und die daraus resultierende Langzeitmotivation.

Einen neuen Trailer zu "Donkey Kong 64" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin wird uns etwas mehr als eine Minute lang hauptsächlich Gameplay geboten.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pak folgte am 25. Oktober 2021.