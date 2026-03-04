Nintendo Switch Online: März-Update vorgestellt

Nintendo hat das März-Update für Nintendo Switch Online vorgestellt. Dieses wird uns schon nächste Woche drei weitere Spieleklassiker bescheren.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online am 10. März über "Mario vs. Donkey Kong" freuen. Der Knobel-Plattformer wurde in hiesigen Gefilden am 19. November 2004 für den Game Boy Advance veröffentlicht. Zudem wird die Virtual-Boy-Sektion mit "Mario’s Tennis" und "Mario Clash" verstärkt.

Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang auf die drei Neuzugänge für Nintendo Switch Online ein. Dabei wird hauptsächlich Gameplay gezeigt.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.