Nintendo Switch Online: Vier neue Klassiker verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass schon ab heute gleich vier weitere Spieleklassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sind. Diesmal kommen vor allem Fans von NES und Game Boy auf ihre Kosten.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online dank des November-Updates ab heute auch in "Battletoads" und "Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos" für das NES sowie "Bionic Commando" und "Kid Icarus: Of Myths and Monsters" für den Game Boy austoben. Bei dieser bunten Mischung sollte eigentlich für jedermann etwas dabei sein.

Wie wir es von Nintendo gewohnt sind, gibt es auch einen Trailer zum November-Update für Nintendo Switch Online zu sehen. Dieser bringt uns die neuen Spieleklassiker über zwei Minuten lang mit Gameplaysequenzen näher.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.