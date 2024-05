Offizielles Statement zum Nintendo-Switch-Nachfolger

In einem kurzen Tweet (auf X) hat Nintendos Präsident Furukawa gerade ein interessantes Statement zum lange erwarteten Nintendo-Switch-Nachfolger abgeliefert.

Furukawa, Nintendo

Hinweis: Das Geschäftsjahr von Nintendo startet jeweils am 1. April und endet am 31. März. Es könnte also durchaus sein, dass die "Switch 2" erst im Q1 2025 angekündigt wird.

"This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct this June regarding the Nintendo Switch software lineup for the latter half of 2024, but please be aware that there will be no mention of the Nintendo Switch successor during that presentation."