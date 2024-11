Nintendo Switch Online bekommt drei weitere Mega-Drive-Klassiker

Nintendo gibt bekannt, dass ab heute drei weitere Mega-Drive-Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sind. Dabei werden drei klangvolle Namen genannt.

Demnach können wir uns ab heute auch über "ToeJam & Earl in Panic on Funkotron", "VectorMan" und "Wolf of the Battlefield: Mercs" freuen. Alle drei Titel werden uns in einem etwas mehr als eineinhalb Minuten langen Trailer in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei lassen die Neuzugänge hauptsächlich in flotten Sequenzen ihren ganzen Pixel-Charme spielen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start, Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.