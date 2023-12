Nintendo Switch Online: Drei neue Klassiker verfügbar

Nintendo hat gleich drei weitere Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online veröffentlicht. Diesmal kommen vor allem Fans des Nintendo 64 voll auf ihre Kosten.

Konkret können wir uns ab jetzt auch an "1080° Snowboarding", "Harvest Moon 64" and "Jet Force Gemini" versuchen. Ein flotter Trailer ruft uns das N64-Trio noch einmal ins Gedächtnis.

In PAL-Gefilden wurde "1080° Snowboarding" am 9. Oktober 1998 veröffentlicht und "Jet Force Gemini" folgte am 29. Oktober 1999. "Harvest Moon 64" erschien dagegen 1999 lediglich in Japan und den USA und schaffte erst über die Wii U im Jahr 2017 den Sprung nach Europa.