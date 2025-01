Nintendo Switch Online: Drei weitere Klassiker erschienen

Abonnenten von Nintendo Switch Online können sich ab heute über drei weitere Klassiker für ihre virtuelle Spielebibliothek freuen. Dabei wird uns diesmal eine bunte Mischung aus drei Titeln für das Super Nintendo geboten.

Konkret sind von nun an auch "Fatal Fury 2", "Sutte Hakkun" und "Super Ninja Boy" für Nintendo Switch Online verfügbar. Alle drei SNES-Titel packen dann noch einmal ihren gesamten Pixelcharme in einem fast zwei Minuten langen Trailer aus. Das zeigt natürlich gleichzeitig auch, wieviel sich seit deren Release in der Videospielwelt getan hat.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.