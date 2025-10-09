Nintendo Switch Online: Drei weitere Klassiker verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass für Abonnenten von Nintendo Switch Online drei weitere Spieleklassiker erschienen sind. Diesmal werden dabei gleich mehrere verschiedene Genres abgedeckt.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab jetzt auch in "Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind", "Fatal Fury Special" und "Mario & Wario" austoben. Alle drei Titel wurden seinerzeit für das Super Nintendo veröffentlicht und ein bunter Trailer ruft sie uns knapp zwei Minuten lang mit Gameplay-Sequenzen ins Gedächtnis.

Für Switch-2-Inhaber gibt es dabei ein besonderes Bonbon: Sie können "Mario & Wario" auf Wunsch nämlich auch mit der Maus-Funktionalität der beiden Joy-Con-2-Controller in Angriff nehmen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start .Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.