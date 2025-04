Nintendo Switch Online: Drei weitere Klassiker verfügbar

Nintendo weist darauf hin, dass ab heute drei weitere Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sind. Diesmal kommen dabei vor allem Fans des Mega Drive von Sega voll auf ihre Kosten.

Demnach kommen Abonnenten von Nintendo Switch Online ab heute auch in den Genuss von "ESWAT: City Under Siege", "Streets of Rage" und "Super Thunder Blade". Ein Trailer stellt uns die drei Klassiker noch einmal über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor. Dabei bekommen wir, wie gewohnt, Gameplay-Sequenzen mit massig Pixel-Charme geboten.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.