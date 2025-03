Nintendo Switch Online: Erster Titel wird entfernt

Nintendo hat inzwischen hochoffiziell bestätigt, dass auch hierzulande bald der erste Klassiker aus der entsprechenden Bibliothek von Nintendo Switch Online entfernt wird. Konkret ist es sogar schon in diesem Monat soweit.

So wird "Super Soccer" für das Super Nintendo ab 28. März nicht mehr für Abonnenten von Nintendo Switch Online spielbar sein. Einen Grund für diese Massnahme nennt der Mario-Konzern leider nicht, aber es wird über auslaufende Lizenzen spekuliert. Auch eine Wiederveröffentlichung für Switch 2 wäre theoretisch denkbar, klingt aber irgendwie eher unrealistisch.

"Super Soccer" wurde in PAL-Gefilden am 11. April 1992 für das Super Nintendo veröffentlicht. Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.