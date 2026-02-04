Nintendo Switch Online: Zwei weitere Game-Boy-Klassiker verfügbar

Abonnenten von Nintendo Switch Online können sich ab heute über das Februar-Update freuen. Dieses ergänzt zwei Klassiker für den Game Boy.

Demnach können wir jetzt auch "Balloon Kid" und "Yoshi" in Angriff nehmen. Ersteres wurde am 31. Januar 1991 und letzteres am 17. Dezember 1992 für Nintendos portable Konsole veröffentlicht.

Zudem gibt es einen Gameplay-Trailer zu "Balloon Kid" und "Yoshi" zu sehen. Darin werden wir über eine Minute lang hauptsächlich mit Spielsequenzen auf beide Titel eingestimmt. Dabei sollten durchaus nostalgische Gefühle in uns geweckt werden.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.