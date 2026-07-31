Nintendo Switch Online: Nächster Gamecube-Klassiker kommt

Nintendo hat für Abonnenten von Nintendo Switch Online den nächsten Gamecube-Klassiker angekündigt. Fans des Virtual Boy werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

So können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online am 13. August über "Super Mario Sunshine" freuen. Ursprünglich wurde das Jump & Run in Europa am 4. Oktober 2002 exklusiv für den Gamecube veröffentlicht. Für Switch war es dann zumindest temporär in der "Super Mario 3D All-Stars"-Compilation verfügbar.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf "Super Mario Sunshine" ein. Dieser versprüht fast eine Minute lang mit ausgesprochen sonnigen Sequenzen echtes Urlaubsfeeling.

Schon etwas früher, nämlich am 4. August, werden zudem zwei weitere Klassiker für den Virtual Boy ergänzt. Dabei handelt es sich um "D-Hopper" und "Zero Racers". Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.