Nintendo Switch Online: Zwei GBA-Klassiker kommen

Nintendo hat für Abonnenten von Nintendo Switch Online zwei weitere GBA-Klassiker in Aussicht gestellt. Diesmal kommen hier vor allem Fans von "F-Zero" auf ihre Kosten.

Demnach können wir uns am 11. Oktober auf "F-Zero: GP Legend" und "F-Zero Climax" freuen. Beide Titel werden uns jetzt schonmal mit einem flotten Trailer knapp eine Minute lang vorgestellt. "F-Zero: GP Legend" erschien hierzulande am 4. Juni 2004 während "F-Zero Climax" am 21. Oktober 2004 lediglich in Japan veröffentlicht wurde.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.