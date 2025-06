Nintendo Switch Online: Nächster Gamecube-Klassiker am Horizont

Nintendo hat den nächsten Gamecube-Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Dabei kommen diesmal vor allem Fussball-Fans auf ihre Kosten.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online schon am 3. Juli, also nächsten Donnerstag, auf "Super Mario Strikers" freuen. Ein Trailer stellt uns das spassige Sportspiel noch einmal über eine Minute lang in bewegten Bildern vor. Dabei wird ein flotter Mix aus Gameplay- und Rendersequenzen geboten. Ursprünglicher Releasetermin war in PAL-Gefilden übrigens am 18. November 2005. Mal sehen, wann wir uns über den nächsten Gamecube-Klassiker freuen dürfen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.