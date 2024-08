Nintendo Switch Online: NÃ¤chster GBA-Klassiker kommt

Nintendo hat den nächsten GBA-Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Diesmal werden hier vor allem Pokémon-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Demnach ist "Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team" ab 9. August für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. Der GBA-Titel wurde ursprünglich am 10. November 2006 in Europa veröffentlicht und wird uns mit einem flotten Trailer noch einmal ins Gedächtnis gerufen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021. Laut offiziellen Angaben hatte man im September 2023 über 38 Millionen Abonnenten.