Nintendo Switch Online: Nächster Klassiker am Horizont

Nintendo hat den nächsten Spieleklassiker für Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Demnach kommen diesmal vor allem Gamecube-Fans auf ihre Kosten.

So können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online am 30. Oktober, also pünktlich zu Halloween, auch in die Gruselvilla von "Luigi's Mansion" wagen. Der Klassiker wird uns gleichzeitig noch einmal mit einem düsteren Trailer über eine Minute lang ins Gedächtnis gerufen.

"Luigi's Mansion" wurde seinerzeit simultan zum Gamecube veröffentlicht, was hierzulande am 3. Mai 2002 war. Hierbei handelte es sich übrigens um den ersten Launch einer Nintendo-Konsole, zu dem kein neuer Mario-Titel erschien.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.