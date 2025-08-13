Nintendo Switch Online: Nächster Klassiker am Horizont

Nintendo hat jetzt den nächsten Videospielklassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Diesmal kommen hier Gamecube-Fans voll auf ihre Kosten.

So können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab 21. August, also übernächsten Donnerstag, über "Chibi-Robo!" freuen. Der kunterbunte Mix aus Jump & Run und Action-Adventure wurde ursprünglich in PAL-Gefilden am 26. Mai 2006 für Nintendos Spielewürfel veröffentlicht.

Gleichzeitig stimmt uns ein neuer Trailer fast eineinhalb Minuten lang darauf ein. Darin gibt es sowohl Gameplay als auch Zwischensequenzen zu sehen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.