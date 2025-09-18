Nintendo Switch Online: September-Update angekündigt

Nintendo hat jetzt das September-Update für Nintendo Switch Online vorgestellt. Demnach können wir uns diesmal auf zwei Klassiker von Bandai Namco für den Game Boy Advance freuen.

Demnach wird Nintendo Switch Online am 25. September, also nächsten Donnerstag, um "Mr. Driller 2" und "Klonoa: Empire of Dreams" ergänzt. Beide Titel werden uns nochmal mit einem flotten Trailer insgesamt über eine Minute lang ins Gedächtnis gerufen. Dabei bekommen wir in erster Linie Gameplaysequenzen gezeigt.

Hierzulande erschien "Mr. Driller 2" am 30. Januar 2004 für den GBA. "Klonoa: Empire of Dreams" ist dagegen in PAL-Gefilden bereits seit dem 29. März 2002 dafür erhältlich.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.