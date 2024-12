Nintendo Switch Online: Zwei weitere Klassiker verfügbar

Wir wissen bereits seit vergangener Woche, dass ab heute auch die NES-Version von "Tetris" für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sein wird. Überraschend hat der Mario-Konzern aber noch weiteren einen Teil der beliebten Reihe hinzugefügt.

Neben der NES-Fassung von "Tetris" wurde nun nämlich auch "Tetris DX" ergänzt. Dieser Ableger wurde in PAL-Gefilden im Jahr 1999 für den Game Boy Color veröffentlicht. Ein neuer Trailer bietet noch einmal über eineinhalb Minuten lang bewegte Bilder aus den beiden Neuzugängen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021. Im September hatte der Dienst laut offiziellen Angaben über 34 Millionen Abonnenten.