Nintendo Switch Online: Weiterer Game-Boy-Klassiker verfügbar

Abonnenten von Nintendo Switch Online können sich ab jetzt über einen weiteren Game-Boy-Klassiker freuen. Nintendo zeigt uns sogar einen Trailer dazu.

Demnach ist nun auch "Donkey Kong Land 2" per Nintendo Switch Online verfügbar. Der Vorgänger war bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Ursprünglich erschien das Jump & Run in hiesigen Gefilden am 28. November 1996, also vor fast genau 28 Jahren. Im zugehörigen Trailer werden wir noch einmal 44 Sekunden lang mit flott zusammengeschnittenen In-Game-Sequenzen darauf eingestimmt.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.