Nintendo Switch Online: Weiterer Game-Boy-Klassiker verfügbar

Nintendo hat die Klassiker-Bibliothek von Nintendo Switch Online um einen weiteren Titel erweitert. Diesmal kommen hierbei vor allem Game-Boy-Fans auf ihre Kosten.

So gibt Nintendo bekannt, dass sich Abonnenten von Nintendo Switch Online von nun an auch in "Donkey Kong Land" austoben dürfen. Ein Trailer stimmt uns mit bewegten Bildern darauf ein. Ursprünglich erschien das Jump & Run hierzulande am 24. August 1995 für den Game Boy.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.