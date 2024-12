Nintendo Switch Online: Weiterer Game-Boy-Klassiker erschienen

Nintendo gibt bekannt, dass ein weiterer Game-Boy-Klassiker für Nintendo Switch Online verfügbar ist. Erneut kommen dabei vor allem Fans von einem gewissen Donkey Kong auf ihre Kosten.

Und ja, ihr habt richtig vermutet, jetzt ist auch "Donkey Kong Land III" für Abonnenten von Nintendo Switch Online spielbar. Das Original wurde hierzulande am 30. Oktober 1997 für den Game Boy veröffentlicht. In Japan folgte am 28. Januar 2000 auch noch eine Umsetzung für den Game Boy Color. Mit einem Trailer werden wir 45 Sekunden lang auf das kurzweilige Jump & Run eingestimmt.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.