Nintendo Switch Online: Weiterer Klassiker verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass ein weiterer Videospielklassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar ist. Diesmal kommen Fans von Rennspielen auf ihre Kosten.

Demnach können Abonnenten von Nintendo Switch Online ab heute auch in "Ridge Racer 64" die Reifen qualmen lassen. Der Klassiker wird uns mit einem neuen Trailer nochmal eine Minute lang ins Gedächtnis gerufen. Ursprünglich wurde "Ridge Racer 64" in PAL-Gefilden am 4. Juli 2000 für das Nintendo 64 veröffentlicht. Die gleichnamige Umsetzung für den Nintendo DS folgte dann fast fünf Jahre später am 3. Juni 2005.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.