Nintendo Switch Online: Weiterer Klassiker erschienen

Nintendo gibt bekannt, dass ab heute ein weiterer Klassiker für Nintendo Switch Online verfügbar ist. Diesmal kommen dabei vor allem Fans von unkonventionellen Ego-Shootern auf ihre Kosten.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online von nun an auch in "Forsaken 64" austoben. Ein Trailer stellt uns den Klassiker nochmal genau eine Minute lang in bewegten Bildern vor, wodurch, mal wieder, deutlich wird, was sich seitdem in der Videospielwelt so alles getan hat.

"Forsaken" bzw. "Forsaken 64" wurde ursprünglich im Mai 1998 für die PSone, das Nintendo 64 und den PC veröffentlicht. Am 31. Juli 2018 folgte ein Remaster für Xbox One und PC.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.