Nintendo Switch Online: Weiterer Klassiker verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass bereits ab heute ein weiterer Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar ist. Diesmal kommen dabei vor allem Fans von "Fire Emblem" auf ihre Kosten.

So ist von nun an auch "Fire Emblem: The Sacred Stones" für Abonnenten von Nintendo Switch Online im Angebot. Ursprünglich wurde das Strategie-Rollenspiel in PAL-Gefilden am 4. November 2005 für den Game Boy Advance veröffentlicht. Ein neuer Trailer stimmt uns noch einmal genau eine Minute lang mit bewegten Bildern darauf ein. Dabei werden hauptsächlich In-Game-Sequenzen geboten, aber es gibt auch kurze Schnipsel aus den Zwischensequenzen zu sehen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.