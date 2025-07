Nintendo Switch Online: Weiterer Klassiker verfügbar

Abonnenten von Nintendo Switch Online können sich ab heute über einen weiteren Spiele-Klassiker freuen. Diesmal kommen vor allem Mario-Fans voll auf ihre Kosten.

Demnach können Abonnenten von Nintendo Switch Online von nun an auch "Mario Paint" konsumieren. Inhaber einer Switch 2 haben übrigens einen kleinen Vorteil, denn sie können dafür auf Wunsch auch die Maus-Funktionalität der Joy-Con-2-Controller nutzen.

In PAL-Gefilden wurde "Mario Paint" ursprünglich am 10. Dezember 1992 für das Super Nintendo veröffentlicht. Ein neuer Trailer ruft uns den wegweisenden Titel noch einmal knapp vier Minuten lang in Erinnerung. Dabei werden hauptsächlich kommentierte Gameplay-Sequenzen aus dem Mario-Malkasten gezeigt, aber die zugehörige Musik will den Gehörgang anschliessend auch nicht mehr so schnell verlassen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.