Nintendo Switch Online: Zuwachs für die Klassiker-Bibliothek kommt

Nintendo hat neue Titel für die Klassiker-Bibliothek von Nintendo Switch Online in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht darauf warten.

So können wir uns ab 28. März auch in die Welten von "Nobunaga’s Ambition", "Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness", "Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire" und "Uncharted Waters: New Horizons" stürzen. Das Koei-Quartett für das Super Nintendo wird uns gleichzeitig in einem Trailer fast zweieinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei ist ausschliesslich Gameplay zu sehen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.