Nintendo hat gleich sieben neue Klassiker für Nintendo Switch Online veröffentlicht. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online von nun an auch an folgenden NES-Titeln versuchen:

"Cobra Triangle"

"Donkey Kong Jr. Math"

"Golf"

"Mach Rider"

"The Mystery of Atlantis"

"Solar Jetman"

"Urban Champion"

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021. Bis September 2023 hatte der Dienst über 38 Millionen Abonnenten.