Nintendo: Neue Spekulationen zum gestrigen Horror-Teaser

Gestern berichteten wir an dieser Stelle über einen von Nintendo veröffentlichten Horror-Teaser. Inzwischen gehen die diesbezüglichen Spekulationen in eine konkretere Richtung.

So könnte es sein, dass hier eine Zusammenarbeit von Nintendo und Bloober Team angedeutet wird. Der Entwickler ist unter anderem für Titel wie "The Medium" oder "Layers of Fear" bekannt. Besonders interessant ist in diesem Kontext, dass deren kommendes "Project M" für nicht näher spezifizierte Nintendo-Plattformen (also auch Switch 2?) in Entwicklung sein soll. Frische Informationen dazu wird es aber erst im weiteren Verlauf dieses Jahres geben.

Habt ihr neue Theorien zum gestrigen Horror-Teaser von Nintendo und was haltet ihr von den aktuellen Spekulationen rund um Bloober Team?