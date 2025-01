Nintendo Switch: Neue Spekulationen zum Nachfolger

Auch im neuen Jahr schiessen Spekulationen zum Switch-Nachfolger aus dem Boden wie Pilze nach einem Herbstschauer. Wir geben eine aktuelle Wasserstandsmeldung.

So deutet ein nun aufgetauchtes Patent aus dem Juli 2023 darauf hin, dass Nintendo beim Switch-Nachfolger auf eine Upscaling-Technik setzt, die auf künstliche Intelligenz zurückgreift, ähnlich wie es schon bei Nvidias DLSS oder der PlayStation 5 Pro der Fall ist. Idee dahinter ist, dass die Downloadgrössen so klein bleiben, dass die Titel weiterhin auf 32 GB grosse Cartridges passen. So benötigt ein Spiel mit nativen 4K-Texturen einen Platz von rund 60 GB, bei nativen 1080p sind es aber lediglich 20 GB.

Ausserdem wurde jetzt an anderer Stelle ein Bild des Motherboard gesichtet. Magnetische Joy-Cons mit einem mysteriösen C-Button am rechten Modell scheinen ebenfalls gesichert zu sein.

Nintendo hat zum Switch-Nachfolger bisher nur gesagt, dass man ihn offiziell bis zum Ende des aktuellen Fiskaljahres vorstellen wird. Das wäre spätestens am 31. März. Es bleibt also spannend.