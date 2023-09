Nintendo veröffentlich neue Switch-Konsolen-Sets

Ab dem 20. Oktober ist Nintendo Switch Lite in den Farben Koralle und Türkis mit Designs inspiriert von "Animal Crossing: New Horizons erhältlich. Damit können ihr euch eure eigene paradiesische Insel erschaffen und diese überallhin mitnehmen. Denn Nintendo Switch Lite ist leicht, kompakt und wurde speziell für das Handheld-Spiel ausgelegt. Wo immer man sich gerade aufhält – auf der Couch, im Garten oder unterwegs –, dank der mobilen Konsole kann man sich jederzeit und überall eine Auszeit gönnen. Nintendo Switch Lite ist für alle Spiele geeignet, die den Handheld-Modus von Nintendo Switch unterstützen, darunter Titel wie "Mario Kart 8 Deluxe", "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und das brandneue Super Mario Bros. Wonder, das ebenfalls am 20. Oktober auf den Markt kommt.

Am selben Tag erscheint zudem eine Nintendo Switch-Konsole mit Joy-Con in Neon-Rot und Neon-Blau sowie dem bereits vorinstallierten "Nintendo Switch Sports", um sofort loslegen zu können. Dieses Paket enthält obendrein einen Beingurt und einen Code für eine dreimonatige Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Ihr könnt euch einen Joy-Con schnappen und euch in sieben actiongeladenen Sportarten messen: in Volleyball, Badminton, Bowling, Fussball, Tennis, Golf und dem Schwertkampf Chanbara. Den mitgelieferten Beingurt können Fussballfans sowohl im Shootout-Modus als auch in Eins-gegen-eins- oder Vier-gegen-vier-Matches nutzen, um unhaltbare Schüsse abzugeben.