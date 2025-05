Vier neue Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar

Nintendo gibt bekannt, dass seit heute gleich vier weitere Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sind. Diesmal kommen dabei vor allem Game-Boy-Fans auf ihre Kosten.

Demnach können wir uns von heute an auch in "Gradius: Interstellar Assault", "Kirby’s Star Stacker", "Survival Kids" und "The Sword of Hope" austoben, sofern wir im Besitz eines Abos von Nintendo Switch Online sind. Die vier Spiele-Klassiker werden uns simultan noch einmal mit einem Trailer über zwei Minuten lang ins Gedächtnis gerufen. Darin zeigt man, wie wir es bereits von früheren Updates dieser Art gewohnt sind, ausschliesslich Spielszenen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.